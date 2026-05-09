Wybuchowy serial akcji rozwalił Prime Video. W jeden dzień stał się hitem

Ładowanie...

W tym momencie "Cytadelę" prześciga jedynie "The Boys". Ale to oczywiste, bo przecież na Chłopaków nie ma mocnych. Jakby nie patrzeć mówimy tu o pierwszym viralowym hicie Prime Video. Platforma Amazona nie miała wcześniej serialu, o którym tak chętnie mówiłby cały świat. Antysuperbohaterska produkcja szturmem podbiła serca użytkowników serwisu, uważnie ją śledzących już od 2019 roku. Teraz jednak zbliża się jej koniec.



5. i zarazem finałowy sezon "The Boys" już od swojej premiery 8 kwietnia nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Tym bardziej że co środę pojawiają się jego nowe odcinki, podbijając zainteresowanie użytkowników. Trudno więc sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek inna premiera mogła się z brutalną produkcją równać. Mogą co najwyżej zadowalać się drugim miejscem w zestawieniu.

REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

Z trwającym właśnie 5. sezonem "The Boys" drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video jest obecnie niczym pierwsze. A zajmuje je "Cytadela", której 2. sezon wpadł na platformę Amazona wraz z szóstym odcinkiem antysuperbohaterskiego serialu. Już w dniu premiery widzowie się na niego rzucili i do tej pory nawet granatem nie da się ich od niego oderwać.

Bo premiera 2. sezonu "Cytadeli" też jest wydarzeniem. Może nie na miarę debiutu finałowej odsłony "The Boys", ale wciąż mówimy tu o kontynuacji najdroższego serialu akcji wszech czasów. Pierwsze odcinki kosztowały Prime Video jakieś 300 mln dol. (50 mln za odcinek). Pełniący role producentów bracia Russo zadbali, aby te pieniądze zostały spożytkowane na bezpardonową akcję.



Amazon tak wierzył w "Cytadelę", że nie tylko wydał na nią majątek, ale jeszcze przed jej premierą w 2023 roku zapowiedział całe szpiegowskie uniwersum. Do tej pory dostaliśmy dwa spin-offy, a teraz wreszcie po trzech latach nadszedł czas na 2. sezon serialu głównego, który kontynuuje dostarczanie użytkownikom Prime Video sporej dawki adrenaliny. Naprawdę sporej, bo na platformie pojawiły się od razu wszystkie jego odcinki.

W tym wypadku Prime Video zachęca swoich użytkowników do bindżowania, co pewnie chętnie robią. Nie da się inaczej, skoro 2. sezon "Cytadeli" składa się z siedmiu odcinków. Każdy z nich liczy sobie około 40 minut, więc nawet nie trzeba nocki zarywać, żeby obejrzeć całość. A na pewno się chce, skoro dostajemy serial, który napędza akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Już w pierwszym odcinku mamy trzy wbijające w fotel sekwencje. Siłą rozpędu chce się więc odpalić kolejny epizod. I kolejny. I jeszcze jeden. I tak do końca.



Dlatego właśnie uwielbiający rozpierduchę użytkownicy Prime Video ciągle tak chętnie po 2. sezon "Cytadeli" sięgają. To serial, w którym fabuła jest tylko pretekstem do widowiskowej akcji. Liczy się w nim jedynie, żeby ciągle było szybciej, mocniej i bardziej. Aż można zadyszki od tego bindżowania dostać. Ale skoro produkcja wciąż utrzymuje się na drugim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju, to chyba przy okazji dostarcza im pożądanej dawki endorfin.

OGLĄDAJ NA PRIME VIDEO: PRIME VIDEO Prime Video

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów:

The Boys Cytadela Grand Tour... tak jakby Zemsta Scarpetta Młody Sherlock Niezwyciężony Dalej jazda 2 Balls Up Crime 101

REKLAMA

Rafał Christ 09.05.2026 08:54

Ładowanie...