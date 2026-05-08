5 nowości Netflixa na weekend. Świetny duński kryminał wraca
Pierwszy pomajówkowy weekend zapowiada się ciekawie, jeśli chodzi o tytuły dostępne do obejrzenia w streamingu. Oto 5 najciekawszych seriali i filmów, które właśnie zasiliły ofertę Netfliksa.
Ofensywa filmowo-serialowa Netfliksa jest w ostatnich dniach naprawdę mocna. Strzałem w dziesiątkę póki co okazuje się "Love is Blind: Polska", które pod kątem oglądalności gonią inne gorące pozycje, takie jak m.in. "Człowiek w ogniu" czy "Niewybrani". Jeśli chodzi zaś o filmy, prym popularności w serwisie wiodą animowane "W cudzej skórze", wciągająca od pierwszych minut "Alfa", czy niedawno dodani do oferty "Teściowie 3". Jest co oglądać, a teraz będzie jeszcze więcej. Oto najciekawsze nowości Netfliksa na weekend.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5 filmów i seriali
Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego
- Lata emisji: 2021-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Milad Alami, Roni Ezra
- Obsada: Mikkel Boe Folsgaard, Danica Curcic, Sofie Grabol, Katinka Laerke Petersen
Naia Thulin (Curcic) i Mark Hess (Folsgaard) powracają, by rozwiązać kolejną sprawę i ruszyć śladem tajemniczego mordercy. Gdy 41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, z czasem okazuje się, że od miesięcy była prześladowana przez nieznajomego sprawcę. Ten prowadził z nią wyjątkowo przytłaczającą, psychologiczną potyczkę - obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także...wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Gdy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć swoje związki z przeszłością - a konkretniej z podobnym, niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Thulin i Hess muszą zgrać się na nowo i pokrzyżować szyki mordercy.
Legendy
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Neil Forsyth
- Obsada: Steve Coogan, Tom Burke, Hayley Squires, Aml Ameen
Twórcy serialu (inspirowanego zresztą prawdziwą, dotychczas niezbyt znaną, historią) zabierają nas do brytyjskich lat 90. ubiegłego wieku. Wówczas, brytyjski urząd celno-skarbowy, mówiąc dyplomatycznie, nie radził sobie w walce z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w sposób inny niż dotychczas. Skompletowano niewielki zespół pracowników celnych i przydzielono im misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii. Grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn została wyrwana z dotychczasowej, szarej codzienności i po poddaniu szkolenia przeniknęła do półświatka. W jednej z głównych ról występuje Steve Coogan.
Niezwykle szlachetne stworzenia
- Rok produkcji: 2036
- Czas trwania: 111 minut
- Reżyseria: Olivia Newman
- Obsada: Sally Field, Lewis Pullman, Alfred Molina, Colm Meaney
Lewis Pullman jeszcze niedawno grał potężnego herosa w "Thunderbolts", a teraz zobaczymy go w nowej produkcji Netfliksa. To adaptacja bestellera autorstwa Shelby Van Pelt. Tove Sullivan (Field) to starsza kobieta, która po śmierci męża zatrudnia się w oceanarium, a 30 lat wcześniej zaginął jej syn. Bohaterka w trakcie pracy nawiązuje więź z ośmiornicą imieniem Marcellus (Molina), która stara się pomóc jej rozwiązać sprawę zaginięcia syna.
Zabójcze ciało
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyseria: Karyn Kusama
- Obsada: Megan Fox, Amanda Seyfried, Adam Brody, Chris Pratt, Kyle Gallner
Jennifer (Fox) to młoda cheerleaderka, do której wzdycha znaczna większość chłopaków z jej liceum. Pewnego dnia dziewczyna zostaje opętana przez demona, a następstwem tej sytuacji stają się popełniane przez nią morderstwa. Ich ofiarami padają młodzi mężczyźni zakochani w Jennifer. Przyjaciółka Needy (Seyfried), dotychczas żyjąca w jej cieniu, postanawia stawić czoła opętanej Jen.
Oczy anioła
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyseria: Luis Mandoki
- Obsada: Jennifer Lopez, Jim Caviezel, Sonia Braga, Terrence Howard
Sharon (Lopez) to policjantka, która łączy oddanie swojej pracy z połamaną psychiką, spowodowaną traumatycznymi wydarzeniami z dzieciństwa. Wkrótce, gdy dokonuje pościgu za groźnym przestępcą, ratuje ją tajemniczy nieznajomy (Caviezel). Pomiędzy nimi rodzi się uczucie, które będzie wystawione na próbę - skrytość i dziwne zachowanie mężczyzny (każącego mówić na siebie "Catch") ma swoje powody w postaci jego trudnej, bolesnej przeszłości.
