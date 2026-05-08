5 nowości Netflixa na weekend. Świetny duński kryminał wraca

Ładowanie...

Ofensywa filmowo-serialowa Netfliksa jest w ostatnich dniach naprawdę mocna. Strzałem w dziesiątkę póki co okazuje się "Love is Blind: Polska", które pod kątem oglądalności gonią inne gorące pozycje, takie jak m.in. "Człowiek w ogniu" czy "Niewybrani". Jeśli chodzi zaś o filmy, prym popularności w serwisie wiodą animowane "W cudzej skórze", wciągająca od pierwszych minut "Alfa", czy niedawno dodani do oferty "Teściowie 3". Jest co oglądać, a teraz będzie jeszcze więcej. Oto najciekawsze nowości Netfliksa na weekend.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5 filmów i seriali

REKLAMA

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego

Lata emisji: 2021-

2021- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Milad Alami, Roni Ezra

Milad Alami, Roni Ezra Obsada: Mikkel Boe Folsgaard, Danica Curcic, Sofie Grabol, Katinka Laerke Petersen

Naia Thulin (Curcic) i Mark Hess (Folsgaard) powracają, by rozwiązać kolejną sprawę i ruszyć śladem tajemniczego mordercy. Gdy 41-letnia kobieta zostaje uznana za zaginioną, z czasem okazuje się, że od miesięcy była prześladowana przez nieznajomego sprawcę. Ten prowadził z nią wyjątkowo przytłaczającą, psychologiczną potyczkę - obserwował, wysyłał zdjęcia i nagrania, a także...wyliczankę w stylu dziecięcej rymowanki. Gdy kobieta zostaje odnaleziona martwa, okazuje się, że sprawa może mieć swoje związki z przeszłością - a konkretniej z podobnym, niewyjaśnionym zabójstwem 17-letniej licealistki sprzed dwóch lat. Thulin i Hess muszą zgrać się na nowo i pokrzyżować szyki mordercy.

Legendy

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Neil Forsyth

Neil Forsyth Obsada: Steve Coogan, Tom Burke, Hayley Squires, Aml Ameen

Twórcy serialu (inspirowanego zresztą prawdziwą, dotychczas niezbyt znaną, historią) zabierają nas do brytyjskich lat 90. ubiegłego wieku. Wówczas, brytyjski urząd celno-skarbowy, mówiąc dyplomatycznie, nie radził sobie w walce z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w sposób inny niż dotychczas. Skompletowano niewielki zespół pracowników celnych i przydzielono im misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii. Grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn została wyrwana z dotychczasowej, szarej codzienności i po poddaniu szkolenia przeniknęła do półświatka. W jednej z głównych ról występuje Steve Coogan.

Niezwykle szlachetne stworzenia

Rok produkcji: 2036

2036 Czas trwania: 111 minut

111 minut Reżyseria: Olivia Newman

Olivia Newman Obsada: Sally Field, Lewis Pullman, Alfred Molina, Colm Meaney

Lewis Pullman jeszcze niedawno grał potężnego herosa w "Thunderbolts", a teraz zobaczymy go w nowej produkcji Netfliksa. To adaptacja bestellera autorstwa Shelby Van Pelt. Tove Sullivan (Field) to starsza kobieta, która po śmierci męża zatrudnia się w oceanarium, a 30 lat wcześniej zaginął jej syn. Bohaterka w trakcie pracy nawiązuje więź z ośmiornicą imieniem Marcellus (Molina), która stara się pomóc jej rozwiązać sprawę zaginięcia syna.

Zabójcze ciało

Rok produkcji: 2009

2009 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Karyn Kusama

Karyn Kusama Obsada: Megan Fox, Amanda Seyfried, Adam Brody, Chris Pratt, Kyle Gallner

Jennifer (Fox) to młoda cheerleaderka, do której wzdycha znaczna większość chłopaków z jej liceum. Pewnego dnia dziewczyna zostaje opętana przez demona, a następstwem tej sytuacji stają się popełniane przez nią morderstwa. Ich ofiarami padają młodzi mężczyźni zakochani w Jennifer. Przyjaciółka Needy (Seyfried), dotychczas żyjąca w jej cieniu, postanawia stawić czoła opętanej Jen.

Oczy anioła

Rok produkcji: 2001

2001 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Luis Mandoki

Luis Mandoki Obsada: Jennifer Lopez, Jim Caviezel, Sonia Braga, Terrence Howard

Sharon (Lopez) to policjantka, która łączy oddanie swojej pracy z połamaną psychiką, spowodowaną traumatycznymi wydarzeniami z dzieciństwa. Wkrótce, gdy dokonuje pościgu za groźnym przestępcą, ratuje ją tajemniczy nieznajomy (Caviezel). Pomiędzy nimi rodzi się uczucie, które będzie wystawione na próbę - skrytość i dziwne zachowanie mężczyzny (każącego mówić na siebie "Catch") ma swoje powody w postaci jego trudnej, bolesnej przeszłości.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej o Netfliksie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 08.05.2026 19:13

Ładowanie...