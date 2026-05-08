Piep*zyć Mickiewicza 3 wreszcie online. Ale nie na Netfliksie

Tośmy sobie poczekali. "Piep*zyć Mickiewicza 3" dopiero po niecałych trzech miesiącach od swojej kinowej premiery trafiło do dystrybucji online. Fani spodziewali się, że pojawi się na Netfliksie. A tu niespodzianka. Najnowsza odsłona polskiej serii filmów młodzieżowych zadebiutowała na innej platformie streamingowej.

Rafał Christ
"Piep*zyć Mickiewicza" kojarzy się z Netfliksem, bo właśnie pierwsza część serii znalazła swoją publiczność. Wcześniej film wyświetlany był na wielkich ekranach, ale nie wzbudzał dużego zainteresowania. Dopiero gdy wylądował w bibliotece streamingowego giganta zawrócił widzom w głowach. Rodzimi użytkownicy rzucili się na produkcję, chcąc sprawdzić, jak wyluzowany polonista Jan Sienkiewicz okiełznuje najgorszą klasę jednego z liceów.

Dopiero po sukcesie na Netfliksie oficjalnie ogłoszono, że powstaje "Piep*zyć Mickiewicza 2". Długo na sequel nie czekaliśmy. Trafił do kin jakiś rok po premierze jedynki, a potem oczywiście pewnym krokiem zmierzał do Netfliksa, aby dołączyć do swojego poprzednika. Podobnie jak jedynka cieszył się tam sporym wzięciem. Ale od tamtej pory minęło już sporo czasu, w którym oba filmy znalazły też swoje inne streamingowe domy.

Piep*zyć Mickiewicza 3 - film nie trafił na Netfliksa

No i oczywiście dostaliśmy kolejną odsłonę serii. "Piep*zyć Mickiewicza 3" zgodnie z tradycją najpierw zadebiutowało w kinach. Ostatnia część młodzieżowej trylogii pojawiła się na wielkich ekranach jakiś czas temu. Stało się to dokładnie 13 lutego. Od premiery minęły więc już trzy miesiące, a w repertuarach multipleksów wciąż film można złapać. Już na pojedynczych seansach, ale jednak ciągle jest wyświetlany.

Kolej rzeczy jest taka, że filmy kinowe muszą w końcu trafić do dystrybucji online. Nie inaczej jest w tym wypadku. Nawet jeśli "Piep*zyć Mickiewicza 3" można jeszcze obejrzeć na wielkich ekranach, to obecnie da się go również zobaczyć w internecie. I to bez dodatkowych opłat. Nie trafił na platformy VOD, gdzie za dostęp do niego trzeba zapłacić. Wystarczy opłacać abonament odpowiedniego serwisu streamingowego. I to nie Netfliksa.

Być może w bliżej nieokreślonej przyszłości "Piep*zyć Mickiewicza 3" dołączy do swoich dwóch poprzedników na Netfliksie. Ale na ten moment należy go szukać u konkurencji, gdzie wcześniejsze części trylogii również są dostępne. Dokładnie dzisiaj, 8 maja, film trafił na Prime Video. Podkreślmy: na platformie Amazona jest dostępny w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat.

"PIEP*ZYĆ MICKIEWICZA 3" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
Prime Video
PIEP*ZYĆ MICKIEWICZA 3
Prime Video
08.05.2026 08:35
