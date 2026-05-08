5 nowości CANAL+ na weekend. W tym kryminał, który skradnie wasze pędzle
CANAL+ rozpieszcza swoich użytkowników. W ostatnich dniach dodał nowości, których nie można przegapić. Wśród nich jest kryminał osadzony w środowisku surrealistów. Co prócz "To nie jest zagadka kryminalna" obejrzeć na platformie w ten weekend?
Użytkownicy CANAL+ mają sporo opcji. Prócz serialu "To nie jest zagadka kryminalna" do serwisu wpadły jeszcze emocjonujące filmy akcji w różnych płaszczach gatunkowych oraz hitowa animacja familijna, która rozkruszy serce nawet największego twardziela.
CANAL+ - 5 nowości na weekend
To nie jest zagadka kryminalna
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Hans Herbots, Matthias Lebeer
- Obsada: Pierre Gervais, Stephen Tompkinson, Donna Banya
Tytuł "To nie jest zagadka kryminalna" nawiązuje oczywiście do obrazu Rene Magritte'a "To nie jest fajka", który przedstawia... fajkę. Jak się pewnie domyślacie, chodzi więc o dzieło surrealistyczne. Bo akcja nowego serialu kryminalnego rozgrywa się właśnie w towarzystwie surrealistów. Salvador Dali wraz z innymi artystami odpoczywa w luksusowej rezydencji. Szybko jednak okazuje się, że wśród nich jest morderca. Na miejsce przybywa Scotland Yard, aby odkryć kto stoi za kolejnymi morderstwami.
Na CANAL+ dostępne są dwa pierwsze odcinki serialu. Kolejne będą pojawiać się w nadchodzące piątki.
Bad Man
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyseria: Michael Diliberti
- Obsada: Johnny Simmons, Seann William Scott, Lovi Poe
Czytelnicy z pokolenia milenialsów zapewne pamiętają taką postać z "American Pie" jak Stiffler. W tego nieokiełznanego napaleńca wciela się Seann William Scott. Od tamtej pory sam aktor dorósł, wybiera poważniejsze role. W "Bad Man" zdarza mu się czarować komediowym talentem, ale przede wszystkim gra kopiącego tyłki tajnego agenta, który podejmuje walkę z handlarzami metamfetaminy w małym amerykańskim miasteczku. Ze swoim bezpardonowym podejściem do przestępców staje się bohaterem. Aczkolwiek okazuje się, że skrywa mroczną tajemnicę.
Film już dostępny na CANAL+.
Uciekinier
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyseria: Edgar Wright
- Obsada: Glen Powell, Alyssa Benn, Sienna Benn
Nowa wersja kultowego science fiction z Arnoldem Schwarzeneggerem dobiegła do CANAL+. "Uciekinier" przenosi nas do dystopijnej przyszłości, gdzie medialna korporacja bogaci się kosztem społeczeństwa. Glen Powell wciela się w Bena Richardsa, który chcąc zdobyć fundusze na leczenie córki bierze udział w tytułowym programie. Musi przeżyć 30 dni, uciekając przed zawodowymi zabójcami i kryjąc się przed żądnymi spektaklu widzami uzbrojonymi w telefony komórkowe. Czy mu się uda?
Film już dostępny na CANAL+.
Wilhelm Tell
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 134 minuty
- Reżyseria: Nick Hamm
- Obsada: Claes Bang, Tobias Jowett, Connor Swindells
Legendę Wilhelma Tella wszyscy dobrze znamy. A jednak z każdą kolejną adaptacją potrafi rozbudzić żywe emocje. Nie inaczej jest w tym wypadku. Akcja przenosi nas do 1307 roku. Szwajcaria jest akurat pod jarzmem Habsburgów. Wbrew obowiązującemu prawu tytułowy myśliwy udziela pomocy zbiegowi. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że w ten sposób rozpoczyna się jego droga do zostania bohaterem całego narodu.
Film już dostępny na CANAL+.
Dziki robot
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyseria: Chris Sanders
- Obsada: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor
Ta animacja zawróciła w głowach widzom na całym świecie. Łączy bowiem wzruszenia ze śmiechem. Wystarczy spojrzeć na opis fabuły, żeby się o tym przekonać. To w końcu opowieść o robocie Rozie, który trafia na niezamieszkałą wyspę. Wskutek rozbicia się na obcym terenie, musi nauczyć się przetrwać, nawiązując relacje ze zwierzętami. W miarę upływu czasu odnajduje swoje miejsce w nowej społeczności, zostając nawet przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.
Film będzie dostępny na CANAL+ od soboty, 9 maja.
