5 nowości CANAL+ na weekend. W tym kryminał, który skradnie wasze pędzle

Użytkownicy CANAL+ mają sporo opcji. Prócz serialu "To nie jest zagadka kryminalna" do serwisu wpadły jeszcze emocjonujące filmy akcji w różnych płaszczach gatunkowych oraz hitowa animacja familijna, która rozkruszy serce nawet największego twardziela.

CANAL+ - 5 nowości na weekend

To nie jest zagadka kryminalna

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Hans Herbots, Matthias Lebeer

Hans Herbots, Matthias Lebeer Obsada: Pierre Gervais, Stephen Tompkinson, Donna Banya

Tytuł "To nie jest zagadka kryminalna" nawiązuje oczywiście do obrazu Rene Magritte'a "To nie jest fajka", który przedstawia... fajkę. Jak się pewnie domyślacie, chodzi więc o dzieło surrealistyczne. Bo akcja nowego serialu kryminalnego rozgrywa się właśnie w towarzystwie surrealistów. Salvador Dali wraz z innymi artystami odpoczywa w luksusowej rezydencji. Szybko jednak okazuje się, że wśród nich jest morderca. Na miejsce przybywa Scotland Yard, aby odkryć kto stoi za kolejnymi morderstwami.



Na CANAL+ dostępne są dwa pierwsze odcinki serialu. Kolejne będą pojawiać się w nadchodzące piątki.

Bad Man

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyseria: Michael Diliberti

Michael Diliberti Obsada: Johnny Simmons, Seann William Scott, Lovi Poe

Czytelnicy z pokolenia milenialsów zapewne pamiętają taką postać z "American Pie" jak Stiffler. W tego nieokiełznanego napaleńca wciela się Seann William Scott. Od tamtej pory sam aktor dorósł, wybiera poważniejsze role. W "Bad Man" zdarza mu się czarować komediowym talentem, ale przede wszystkim gra kopiącego tyłki tajnego agenta, który podejmuje walkę z handlarzami metamfetaminy w małym amerykańskim miasteczku. Ze swoim bezpardonowym podejściem do przestępców staje się bohaterem. Aczkolwiek okazuje się, że skrywa mroczną tajemnicę.



Film już dostępny na CANAL+.

Uciekinier

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 133 minuty

133 minuty Reżyseria: Edgar Wright

Edgar Wright Obsada: Glen Powell, Alyssa Benn, Sienna Benn

Nowa wersja kultowego science fiction z Arnoldem Schwarzeneggerem dobiegła do CANAL+. "Uciekinier" przenosi nas do dystopijnej przyszłości, gdzie medialna korporacja bogaci się kosztem społeczeństwa. Glen Powell wciela się w Bena Richardsa, który chcąc zdobyć fundusze na leczenie córki bierze udział w tytułowym programie. Musi przeżyć 30 dni, uciekając przed zawodowymi zabójcami i kryjąc się przed żądnymi spektaklu widzami uzbrojonymi w telefony komórkowe. Czy mu się uda?



Film już dostępny na CANAL+.

Wilhelm Tell

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 134 minuty

134 minuty Reżyseria: Nick Hamm

Nick Hamm Obsada: Claes Bang, Tobias Jowett, Connor Swindells

Legendę Wilhelma Tella wszyscy dobrze znamy. A jednak z każdą kolejną adaptacją potrafi rozbudzić żywe emocje. Nie inaczej jest w tym wypadku. Akcja przenosi nas do 1307 roku. Szwajcaria jest akurat pod jarzmem Habsburgów. Wbrew obowiązującemu prawu tytułowy myśliwy udziela pomocy zbiegowi. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że w ten sposób rozpoczyna się jego droga do zostania bohaterem całego narodu.



Film już dostępny na CANAL+.

Dziki robot

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Chris Sanders

Chris Sanders Obsada: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

Ta animacja zawróciła w głowach widzom na całym świecie. Łączy bowiem wzruszenia ze śmiechem. Wystarczy spojrzeć na opis fabuły, żeby się o tym przekonać. To w końcu opowieść o robocie Rozie, który trafia na niezamieszkałą wyspę. Wskutek rozbicia się na obcym terenie, musi nauczyć się przetrwać, nawiązując relacje ze zwierzętami. W miarę upływu czasu odnajduje swoje miejsce w nowej społeczności, zostając nawet przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.



Film będzie dostępny na CANAL+ od soboty, 9 maja.

Rafał Christ 08.05.2026 14:40

