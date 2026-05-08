David Attenborough nie może bawić się Lego. BBC uczciło jego urodziny

Sir David Attenborough obchodzi dzisiaj swoje 100. (!) urodziny. Oznacza to, że pasjonat przyrody urodził się w tym samym roku, co królowa Elżbieta II i Marylin Monroe. Co ciekawe, przyszedł na świat zaledwie 3 miesiące po pierwszej publicznej prezentacji działającego telewizora. Nie mógł sobie jeszcze wówczas zdawać sprawy, jak bardzo to urządzenie odmieni jego życie i że dzięki niemu Attenborough będzie mógł towarzyszyć widzom na całym świecie, opowiadając o fascynującym świecie flory i fauny.

Biolog od początku swojej kariery był związany z nadawcą radiowo-telewizyjnym BBC. Początkowo, w 1950 roku, Attenborough ubiegał się o posadę w radiu, jednak jego kandydatura została odrzucona. Dwa lata później BBC wróciło do niego z propozycją pracy w raczkującej dopiero telewizji. Sir David prędko stał się nieodłączną częścią nadawcy. Produkcją "Zoo Quest", która jako jedna z pierwszych pokazywała zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ustanowił nowy standard dla programów przyrodniczych, zrewolucjonizował ramówkę stacji i przyczynił się do uruchomienia kolorowej transmisji w Wielkiej Brytanii.

Dziś Attenborough jest posiadaczem rekordu Gunnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego i przekuwa swoją miłość do przyrody w produkcje przyrodnicze, które edukują kolejne pokolenia i zaszczepiają w nich pasję do fauny i flory. Programów powstało mnóstwo, a najnowszym tytułem jest "Londyn Davida Attenboroug". Biolog udowadnia w nim, że aby zobaczyć fascynujący świat roślin i zwierząt, wcale nie trzeba wyjeżdżać z miasta.

"Londyn Davida Attenborough" ("Wild London") to film, który zostanie wyemitowany w dniu urodzin Sir Davida. Pasjonat przyrody, który edukował kolejne pokolenia i zwiedził już niemal każdy zakątek świata, tym razem zostaje w swoim naturalnym środowisku - w samym sercu tętniącego życiem Londynu. Okazuje się, że nawet tam można wypatrzyć zwierzęta, właściwie nie ruszając się z domu. Trzeba być tylko niezwykle spostrzegawczym. Attenborough w ciepły i osobisty sposób opowiada o dzikiej przyrodzie, żyjącej w stolicy Wielkiej Brytanii, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Sir David Attenborough z myszoskoczkiem. Fot. Passion Planet Ltd / Joe Loncraine

Ciekawskie lisy, dumne sarny, rozkoszne jeże czy bystre żaby to tylko część fauny, którą może dostrzec wprawne oko mieszkańców Londynu. Zwierzęta żyją wśród ludzi, walcząc o pożywienie oraz o swoje miejsce wśród innych pobratymców. Ich egzystencja, jak to zwykle w dokumentach Attenborough bywa, została pokazana w bardzo interesujący i dynamiczny sposób. Dzięki temu można odnieść wrażenie, jakby oglądało się po prostu film fabularny. Otulający głos Sir Davida to dodatkowy atut, który pozwala zanurzyć się w ten świat i zostać w nim na dłużej.

Czerwony Lis (Vulpes Vulpes) na płocie w północnym Londynie. Fot. Passion Planet Ltd / Matt Maran / Nature Picture Library

Widzowie, którzy będą mieli ochotę spędzić więcej czasu z pasjonatem przyrody, będą mieli ku temu okazję dzięki specjalnej urodzinowej ramówce, którą przygotowała stacja BBC Earth. W weekend, od 8 do 10 maja, pokazane zostaną wybrane produkcje z udziałem Attenborough, a kolejne filmy i seriale będzie można oglądać przez cały maj. "Londyn Davida Attenborough" oraz "David Attenborough: Początek wielkiej przygody" to nowości, które widzowie stacji będą mieli możliwość obejrzeć premierowo. Zostaną one pokazane w dniu urodzin Sir Davida, 8 maja.

Nie będą to jedyne produkcje, które w ten weekend pokaże stacja BBC Earth. Wyemitowane zostaną również takie tytuły jak: "David Attenborough: Życie w kolorze", "Jajko: Cud natury", "Attenborough i śpiew natury", "Rajskie ptaki", "Attenborough i jurajski potwór morski" oraz wybrane odcinki serialu "Błękitna planeta II". Wybrane produkcje będą emitowane przez cały maj. W kolejnych tygodniach będzie je także można oglądać w BBC Player (dostępny dla subskrybentów Canal+).

Sir David Attenborough w Richmond Park. Fot. Passion Planet Ltd

Dodatkowo z okazji 100. urodzin Sir Davida Attenborough na Agrykoli w Warszawie oraz w Galerii Przystanek na warszawskim Żoliborzu będzie można obejrzeć wystawę zdjęć z filmów i serialu z udziałem biologa. W weekend będzie można również spróbować limitowanej edycji pączków MOD Donuts w prezencie od BBC Earth.

Premiera filmu "Londyn Davida Attenborough" odbędzie się 8 maja, w dniu 100. urodzin Davida Attenborough, w BBC Earth o godzinie 19:45 (powtórka w niedzielę, 10 maja, o godzinie 13:00). Produkcję można obejrzeć również na kanale BBC Player, który jest dostępny dla subskrybentów Canal+ i Vectry. Pozostałe produkcje będzie można oglądać przez cały maj.

Anna Bortniak 08.05.2026 13:57

