David Attenborough nie może bawić się Lego. BBC uczciło jego urodziny
David Attenborough kończy dziś 100 lat. W tym wypadku pewne są dwie rzeczy: wybitny biolog nie może już układać klocków Lego, które są przeznaczone dla osób do 99 roku życia, a śpiewanie piosenki "Sto lat" mogłoby być uznane za faux pas. Nadawca BBC, z którym Attenborough jest związany właściwie od początku jego istnienia, podarował mu za to inny prezent w postaci urodzinowej ramówki w BBC Earth. Szczególną uwagę warto zwrócić na najnowszą produkcję "Londyn Davida Attenborough". Można się wzruszyć.
Sir David Attenborough obchodzi dzisiaj swoje 100. (!) urodziny. Oznacza to, że pasjonat przyrody urodził się w tym samym roku, co królowa Elżbieta II i Marylin Monroe. Co ciekawe, przyszedł na świat zaledwie 3 miesiące po pierwszej publicznej prezentacji działającego telewizora. Nie mógł sobie jeszcze wówczas zdawać sprawy, jak bardzo to urządzenie odmieni jego życie i że dzięki niemu Attenborough będzie mógł towarzyszyć widzom na całym świecie, opowiadając o fascynującym świecie flory i fauny.
Biolog od początku swojej kariery był związany z nadawcą radiowo-telewizyjnym BBC. Początkowo, w 1950 roku, Attenborough ubiegał się o posadę w radiu, jednak jego kandydatura została odrzucona. Dwa lata później BBC wróciło do niego z propozycją pracy w raczkującej dopiero telewizji. Sir David prędko stał się nieodłączną częścią nadawcy. Produkcją "Zoo Quest", która jako jedna z pierwszych pokazywała zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ustanowił nowy standard dla programów przyrodniczych, zrewolucjonizował ramówkę stacji i przyczynił się do uruchomienia kolorowej transmisji w Wielkiej Brytanii.
Dziś Attenborough jest posiadaczem rekordu Gunnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego i przekuwa swoją miłość do przyrody w produkcje przyrodnicze, które edukują kolejne pokolenia i zaszczepiają w nich pasję do fauny i flory. Programów powstało mnóstwo, a najnowszym tytułem jest "Londyn Davida Attenboroug". Biolog udowadnia w nim, że aby zobaczyć fascynujący świat roślin i zwierząt, wcale nie trzeba wyjeżdżać z miasta.
Londyn Davida Attenborough to nowość w bibliotece BBC. Nadawca śwętuje 100. urodziny wybitnego biologa
"Londyn Davida Attenborough" ("Wild London") to film, który zostanie wyemitowany w dniu urodzin Sir Davida. Pasjonat przyrody, który edukował kolejne pokolenia i zwiedził już niemal każdy zakątek świata, tym razem zostaje w swoim naturalnym środowisku - w samym sercu tętniącego życiem Londynu. Okazuje się, że nawet tam można wypatrzyć zwierzęta, właściwie nie ruszając się z domu. Trzeba być tylko niezwykle spostrzegawczym. Attenborough w ciepły i osobisty sposób opowiada o dzikiej przyrodzie, żyjącej w stolicy Wielkiej Brytanii, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.
Ciekawskie lisy, dumne sarny, rozkoszne jeże czy bystre żaby to tylko część fauny, którą może dostrzec wprawne oko mieszkańców Londynu. Zwierzęta żyją wśród ludzi, walcząc o pożywienie oraz o swoje miejsce wśród innych pobratymców. Ich egzystencja, jak to zwykle w dokumentach Attenborough bywa, została pokazana w bardzo interesujący i dynamiczny sposób. Dzięki temu można odnieść wrażenie, jakby oglądało się po prostu film fabularny. Otulający głos Sir Davida to dodatkowy atut, który pozwala zanurzyć się w ten świat i zostać w nim na dłużej.
Widzowie, którzy będą mieli ochotę spędzić więcej czasu z pasjonatem przyrody, będą mieli ku temu okazję dzięki specjalnej urodzinowej ramówce, którą przygotowała stacja BBC Earth. W weekend, od 8 do 10 maja, pokazane zostaną wybrane produkcje z udziałem Attenborough, a kolejne filmy i seriale będzie można oglądać przez cały maj. "Londyn Davida Attenborough" oraz "David Attenborough: Początek wielkiej przygody" to nowości, które widzowie stacji będą mieli możliwość obejrzeć premierowo. Zostaną one pokazane w dniu urodzin Sir Davida, 8 maja.
Nie będą to jedyne produkcje, które w ten weekend pokaże stacja BBC Earth. Wyemitowane zostaną również takie tytuły jak: "David Attenborough: Życie w kolorze", "Jajko: Cud natury", "Attenborough i śpiew natury", "Rajskie ptaki", "Attenborough i jurajski potwór morski" oraz wybrane odcinki serialu "Błękitna planeta II". Wybrane produkcje będą emitowane przez cały maj. W kolejnych tygodniach będzie je także można oglądać w BBC Player (dostępny dla subskrybentów Canal+).
Dodatkowo z okazji 100. urodzin Sir Davida Attenborough na Agrykoli w Warszawie oraz w Galerii Przystanek na warszawskim Żoliborzu będzie można obejrzeć wystawę zdjęć z filmów i serialu z udziałem biologa. W weekend będzie można również spróbować limitowanej edycji pączków MOD Donuts w prezencie od BBC Earth.
Premiera filmu "Londyn Davida Attenborough" odbędzie się 8 maja, w dniu 100. urodzin Davida Attenborough, w BBC Earth o godzinie 19:45 (powtórka w niedzielę, 10 maja, o godzinie 13:00). Produkcję można obejrzeć również na kanale BBC Player, który jest dostępny dla subskrybentów Canal+ i Vectry. Pozostałe produkcje będzie można oglądać przez cały maj.
