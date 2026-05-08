Historyczna zmiana w Lego z okazji urodzin Davida Attenborough. Wzruszyłam się
Lego zmieniło limit wiekowy na pudełkach swoich klocków. Wszystko za sprawą urodzin wyjątkowego człowieka, który teoretycznie nie mógłby już ich układać. Dziś Sir David Attenborough obchodzi bowiem swoje 100. urodziny, a Lego postanowiło uhonorować ten dzień właśnie zmianą limitu wiekowego.
Lego produkuje rozmaite zestawy klocków, które na pudełkach posiadają oznaczenia wiekowe. Zabawkami mogą bawić się dzieci już w wieku 1,5 roku, a na kolejny poziomy trudności przechodzą kilkulatki (4-9+ lat), następnie młodzież (13-16+ lat) oraz dorośli (18+). Zwykle na opakowaniach klocków można było zobaczyć oznaczenie wiekowe 4-99 lat.
Oczywiście ograniczenie to traktowało się z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że seniorzy mogli sobie po prostu takie klocki ułożyć nawet w wieku 100 lat. Od dziś można jednak powiedzieć, że zrobią to na legalu - Lego wprowadziło zmianę w swoich produktach za sprawą 100. urodzin Davida Attenborough, które wybitny biolog obchodzi właśnie dziś.
Lego zmienia ograniczenie wiekowe swoich klocków z okazji 100. urodzin Sir Davida Attenborough
Lego wykonało piękny gest w kierunku Sir Davida, który bardzo mnie wzruszył. Chcąc uhonorować 100. urodziny pasjonata przyrody i prezentera telewizyjnego, marka wprowadziła nowe ograniczenie wiekowe, które pozwala na układanie klocków osobom od 4 do ponad 100 lat.
"Nie limitu wiekowego dla tych, którzy nigdy nie przestali grać" - pisze Lego, informując, że zmiana została wprowadzona specjalnie dla Sir Davida. Piękna sprawa.
Sir David Attenborough urodził się 8 maja 1926 roku. Przyszedł na świat w tym samym roku, co królowa Elżbieta II czy Marylin Monroe i zaledwie 3 miesiące po pierwszej publicznej prezentacji działającego telewizora. Biolog od początku swojej kariery był związany z nadawcą radiowo-telewizyjnym BBC. Produkcją "Zoo Quest", która jako jedna z pierwszych pokazywała zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ustanowił nowy standard dla programów przyrodniczych, zrewolucjonizował ramówkę stacji i przyczynił się do uruchomienia kolorowej transmisji w Wielkiej Brytanii.
Dziś Attenborough jest posiadaczem rekordu Gunnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego i przekuwa swoją miłość do przyrody w produkcje przyrodnicze, które edukują kolejne pokolenia i zaszczepiają w nich pasję do fauny i flory.
Zdjęcie główne: Passion Planet Ltd / Joe Loncraine.
