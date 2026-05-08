Historyczna zmiana w Lego z okazji urodzin Davida Attenborough. Wzruszyłam się

Lego produkuje rozmaite zestawy klocków, które na pudełkach posiadają oznaczenia wiekowe. Zabawkami mogą bawić się dzieci już w wieku 1,5 roku, a na kolejny poziomy trudności przechodzą kilkulatki (4-9+ lat), następnie młodzież (13-16+ lat) oraz dorośli (18+). Zwykle na opakowaniach klocków można było zobaczyć oznaczenie wiekowe 4-99 lat.

Oczywiście ograniczenie to traktowało się z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że seniorzy mogli sobie po prostu takie klocki ułożyć nawet w wieku 100 lat. Od dziś można jednak powiedzieć, że zrobią to na legalu - Lego wprowadziło zmianę w swoich produktach za sprawą 100. urodzin Davida Attenborough, które wybitny biolog obchodzi właśnie dziś.

Lego zmienia ograniczenie wiekowe swoich klocków z okazji 100. urodzin Sir Davida Attenborough

Lego wykonało piękny gest w kierunku Sir Davida, który bardzo mnie wzruszył. Chcąc uhonorować 100. urodziny pasjonata przyrody i prezentera telewizyjnego, marka wprowadziła nowe ograniczenie wiekowe, które pozwala na układanie klocków osobom od 4 do ponad 100 lat.

"Nie limitu wiekowego dla tych, którzy nigdy nie przestali grać" - pisze Lego, informując, że zmiana została wprowadzona specjalnie dla Sir Davida. Piękna sprawa.

Sir David Attenborough urodził się 8 maja 1926 roku. Przyszedł na świat w tym samym roku, co królowa Elżbieta II czy Marylin Monroe i zaledwie 3 miesiące po pierwszej publicznej prezentacji działającego telewizora. Biolog od początku swojej kariery był związany z nadawcą radiowo-telewizyjnym BBC. Produkcją "Zoo Quest", która jako jedna z pierwszych pokazywała zwierzęta w ich naturalnym środowisku, ustanowił nowy standard dla programów przyrodniczych, zrewolucjonizował ramówkę stacji i przyczynił się do uruchomienia kolorowej transmisji w Wielkiej Brytanii.

Dziś Attenborough jest posiadaczem rekordu Gunnessa za najdłuższą karierę prezentera telewizyjnego i przekuwa swoją miłość do przyrody w produkcje przyrodnicze, które edukują kolejne pokolenia i zaszczepiają w nich pasję do fauny i flory.

Zdjęcie główne: Passion Planet Ltd / Joe Loncraine.

Anna Bortniak 08.05.2026 18:54

