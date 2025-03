Cytadela: sezon 2. opóźniony, spin-offy wstrzymane. Co się dzieje?

Nie są to pierwsze problemy, z którymi mierzy się produkcja "Cytadeli". Już w trakcie prac nad pierwszym sezonem było głośno o trudach z nimi związanych. Odejścia wielu członków zespołu kreatywnego, różnice wizji, dokrętki, podziały wśród osób decyzyjnych, rosnące wraz ze skalą prac koszty - to zamieszanie siłą rzeczy musiało się odbić również na jakości produkcji. Póki co, szpiegowski serial spod skrzydeł Amazona zajmuje drugie miejsce na liście najdroższych seriali w historii - ustępuje jedynie "Pierścieniom Władzy", wyprodukowanym przez tę samą firmę. Można zadać sobie też pytanie o przyszłość "Cytadeli" w momencie, gdy dotychczasowa, przychylna projektowi szefowa wytwórni, Jennifer Salke, zdecydowała o odejściu ze stanowiska, nie mówiąc już o przejęciu przez Amazon kreatywną kontrolę nad najsłynniejszą szpiegowską marką w historii kina - mowa oczywiście o Jamesie Bondzie. Czy "Cytadela" w takim wypadku będzie dłużej potrzebna?