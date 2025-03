Na Prime Video idzie nowe. Są mocni pretendenci do przejęcia władzy w serwisie

Można by podejrzewać, że "Oppenheimer" połknie "Dalej jazdę" na śniadanie. Tak się jednak nie stało. To właśnie polska komedia wyprzedziła trzeci największy hit kinowy 2023 roku. Zajmuje aktualnie czwarte miejsce zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video, podczas gdy oscarowa nowość okupuje pozycję piątą.



To nie jedyne zaskoczenie w topce. Z tym że drugiego nie wywołuje to, co jest na niej obecne, ale to, czego na niej nie ma. W czwartek do serwisu wpadła gorąca nowość, a na takowe subskrybenci zawsze są łasi. Szczególnie, biorąc pod uwagę, że w główną rolę w "Holland" wciela się Nicole Kidman. Gwiazdorska obsada i obiecujący dreszczyk emocji koncept powinny przyciągnąć użytkowników. Historia kobiety, której idealne życie w tytułowym miasteczku zmienia się w pokręconą opowieść, nie wzbudziła jednak zainteresowania.



Olanie "Holland" można by jeszcze zrzucić na karb marnej jakości produkcji. Ale dla użytkowników Prime Video to sprawa drugorzędna. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że siódme miejsce zestawienia zajmuje "Obłuda", której - jak zwykle w przypadku filmów Tylera Perry'ego - nie da się oglądać? Chyba jedynie masochistycznymi skłonnościami subskrybentów, bądź ich zamiłowaniem do hatewatchingu. Jedno z dwóch.