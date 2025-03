Znakomity film historyczny podbija Prime Video. Tego seansu nie da się zapomnieć

Ridley Scott niejednokrotnie zabierał się za kino historyczne, jednak w większości przypadków wracał do domu na tarczy (przynajmniej jeśli chodzi o kwestie artystyczne). Niestety, znane marki wciąż są najbardziej interesujące dla publiczności, dlatego też potworki pokroju „Gladiatora 2” komercyjnie wychodzą na swoje, a rzadkie perełki - jak właśnie „Ostatni pojedynek”, który wspiął się do TOP 3 najchętniej oglądanych nowości Prime Video - nie sprzedają zbyt wielu biletów.



„Ostatni pojedynek” to obraz daleki od perfekcji, ale tętniący zaangażowaniem, fantastycznie zrealizowany i świetnie radzący sobie z opowiedzeniem historii w taki sposób, by skutecznie odnieść ją do współczesności i pozwolić jej odpowiednio wybrzmieć.