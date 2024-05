Nie bójcie się pokazać nowego serialu o dinozaurach swoim dzieciom. Sami będziecie zachwyceni

Pewnie słyszeliście o takim tytule, jak „Park Jurajski: Obóz Kredowy”. Jest to serial animowany z uniwersum, a jakżeby inaczej, Jurassic Park. Świat przechadzających się wśród nas dinozaurów jest niezwykle intrygujący i przyciąga do siebie praktycznie na każdym kroku. Nic więc dziwnego, że po serii kultowych już filmów nadszedł czas na formę odcinkową. Przyjęła się ona zaskakująco pozytywnie, gdyż swojej premiery doczekała się w 2020 roku, a jej ostatnia, 5 odsłona trafiła na platformę Netflix dwa lata później. Tytuł ten może poszczycić się wyjątkowo pozytywnymi opiniami. Widzowie doceniali go za to, jak skutecznie i z wyczuciem udało mu się przełożyć dość brutalne oraz krwawe realia, na produkcję skierowaną głównie do najmłodszych. Twórcy skutecznie, mimo ogromnej zmiany koncepcyjnej, odwzorowali to, za co to uniwersum uwielbiali (i nadal to robią) widzowie na całym świecie. Tym samym przyciągnęli przed ekrany nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Postanowiono zatem iść za ciosem i stworzyć osobną produkcję, aczkolwiek wciąż kontynuację serii o tytule „Park Jurajski: Teoria chaosu”. Jest to ciąg dalszy historii bohaterów znanych z „Parku Jurajskiego: Obozu Kredowego”, ale ich życia wyglądają aktualnie zupełnie inaczej niż wcześniej, a przede wszystkim są oni starsi.