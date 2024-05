Przed nami bardzo mocny serialowy czerwiec. Powróci wiele uwielbianych serii, a to jeszcze nie wszystko

Na tym oczywiście się nie kończy. Swojej kontynuacji doczeka się też serial „The Bear”, którego ogromny sukces był również bardzo dużym zaskoczeniem. Aktualnie produkcja cieszy się niezwykle pozytywnymi opiniami i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić, a już na pewno nie w najbliższym czasie. W podobnej sytuacji znajduje się też tytuł „Ród smoka”, czyli godny duchowy spadkobierca kultowej serii „Gra o tron”. Jego start nie należał co prawda do najlepszych, ale szybko okazało się, że warto było dać mu szansę. Obecnie widzowie są zadowoleni z przebiegu historii i zdecydowanie chcą zapoznać się z kolejnymi odcinkami. Można więc śmiało stwierdzić, że w czerwcu 2024 roku dla każdego znajdzie się coś dobrego. Serialowi twórcy oddadzą w nasze ręce wiele interesujących kontynuacji, ale nie zabraknie też równie ciekawych premier. Poniżej przedstawiamy pełną listę.