Trzeba przyznać, że istnieje jakiś nieprzeanalizowany do końca problem z przedstawianiem na ekranie świata internetowego. Jakby była to otchłań, w którą strach spojrzeć, bo ona może spojrzeć na ciebie. Jak zazwyczaj w przypadku spraw kryminalnych twórcy skupiają się na przedstawieniu logicznego przebiegu zdarzeń i opisaniu metod działania przestępcy, tak jeżeli do zbrodni dochodzi w sieci, rzadko kiedy zagłębiają się w szczegóły. Oczywiście zrozumiałym jest fakt, że wiele niedopowiedzeń wynika z dziwnej polityki portali społecznościowych, a w szczególności w kwestii udostępniania przez nie informacji. Jednak każdy użytkownik posiadający konto wie, jak działają poszczególne aplikacje i serwisy. Nie bez powodu stalker decydował się na wybór konkretnych platform, przynajmniej na początku. Szkoda, że miniserial Netfliksa nie wspomina o tym ani słowem. Byłaby to o wiele lepsza instrukcja obrony własnej w przestrzeni internetowej, niż zwyczajne „Uważaj na siebie, jak dzielisz się swoimi przeżyciami w social mediach” rzucone w eter.



Oczywiście trzeba przyznać, że historia przedstawiona w produkcji „Czy mogę ci wyznać tajemnicę?” jest wstrząsająca i poruszająca. Bardzo dobrze, że tytuł w ogóle powstał, ponieważ ofiary w końcu miały okazję zabrać głos i podzielić się swoimi przerażającymi doświadczeniami. Sprawa stalkera może zyskać rozgłos, którego potrzebowała, gdy śledztwo było jeszcze w toku. Wspaniale, że takie tytuły docierają do szerszej publiczności. Każdy narażony jest na pewne niebezpieczeństwa w sieci i warto wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę. Jednak ja jestem tutaj po to, aby wyrazić swoją opinię na temat produkcji serialowej jako takiej, a obrana forma jest zwyczajnie nietrafiona.