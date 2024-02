Czy małemu dziecku udało się oszukać cały świat? Fenomenalny true crime HBO jest odpowiedzią

Cóż to była za przeprawa. Przynajmniej jak do tej pory. Męcząca, przytłaczająca, pełna znaków zapytania, ale przy tym niesamowicie angażująca i zmuszająca do logicznego myślenia, ciągłego analizowania oraz poddawania wszystkiego pod wątpliwość. Wszystkie zarzuty, które po pierwszym sezonie miałam do dokumentu „Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace”, odeszły w zapomnienie. Luki obecne na mojej detektywistycznej tablicy korkowej zostały uzupełnione. Przynajmniej jeżeli chodzi o formalne niedopowiedzenia.



Zupełnie osobiście – nadal nie wiem, komu wierzyć. Całą historię najlepiej chłonie się mając podejście ambiwalentne. Tylko czysta głowa może uchronić widza przed zagubieniem się w poruszanych wątkach. Jest to historia strasznie zagmatwana i smutna. Dużo w niej cierpienia, niesprawiedliwości, a przede wszystkim ludzkiej obojętności. Naprawdę dziwne emocje towarzyszą oglądaniu tych ludzi na ekranie, znając każdy najmniejszy intymny fakt z ich życia. Dziewczyna na przykład wielokrotnie musiała opowiadać o swoim dojrzewaniu płciowym, używając przy tym skrajnie obrazowych przykładów. Jej adopcyjny ojciec z kolei z najdrobniejszymi szczegółami przedstawiał historię psychicznej przemocy, której doświadczył ze strony własnej żony. Dokument „Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace” nie bawi się w półśrodki. Producenci całkowicie oddają głos bohaterom tej przerażającej opowieści, dodając od siebie jedynie informacyjne plansze w kluczowych momentach. Bardzo dobrym zabiegiem jest też położenie narracyjnego ciężaru na ekspertach. Byli agenci federalni, prawnicy, policjanci – to oni stawiają szkielet całej historii. Wprowadzają w każdy wątek, przedstawiają dokumenty i zapisy rozmów telefonicznych. Jako serial dokumentalny - „Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace” to twór kompletny i bez skazy.



Seansowi towarzyszą skrajne emocje. Każda przedstawiona w dokumencie osoba ma zupełnie inny charakter. Niektóre ich cechy osobowości czy sposób opowiadania o sytuacji sprawia, że produkcja staje się ciężka w odbiorze. Za przykład może posłużyć Michael Barnett. Jest to postać niesamowicie przerysowana. Jego bardzo teatralny sposób wypowiadania się i nadmierna gestykulacja sprawiają, że nawet jeżeli mówi prawdę, to ciężko jest brać jego słowa na poważnie. Zarzucało się mu także uciekanie od najważniejszych wątków, ale po drugim sezonie można stwierdzić, że Natalia robi dokładnie to samo. Widać, że niechętnie wypowiada się na temat niewygodnych dla niej wydarzeń. Nie ma tutaj jednej prawdy, a przynajmniej widzowie jej nie poznają.



Początek drugiego sezonu dokumentu HBO „Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace” może sugerować, że wszystko, co będziemy oglądać dalej, to zbiór argumentów pod tezę, a nie dociekanie realnej prawdy. Warto zaczekać dosłownie do ostatnich sekund finałowego odcinka. Obiecuję, że wywróci wszystko do góry nogami. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że to nie koniec, a historia Natalii będzie miała swój dalszy ciąg w trzecim sezonie.