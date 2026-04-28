Uwielbiany serial Marvela może mieć kłopoty. Fatalne wyniki
Złe wiadomości dla fanów Marvela. Ciepło przyjęty 2. sezon serialu „Daredevil: Odrodzenie” może mieć kłopoty. Pozytywny odbiór, niestety, nie zawsze przekłada się na zainteresowanie szerszej widowni.
Platformy streamingowe rzadko kiedy (o ile w ogóle) ujawniają oficjalne dane dotyczące oglądalności filmów i seriali. Wiele firm zewnętrznych próbuje jednak oszacować te liczby (i wychodzi im to całkiem nieźle) - m.in. Luminate, które mierzy popularność produkcji na podstawie liczby obejrzanych minut lub wyświetleń filmów, seriali bądź odcinków.
Sposób, w jaki firmy te zbierają dane, nie zawsze jest w pełni przejrzysty, choć zazwyczaj opiera się na agregowaniu informacji z ogromnej liczby telewizorów podłączonych do sieci (CTV), wykorzystujących technologię automatycznego rozpoznawania treści (ACR), aby identyfikować oglądane materiały. Najnowsze dane dotyczące 2. sezonu „Daredevila. Odrodzenie” nie nastrajają optymistycznie.
Najnowsze dane wskazują, że 2. sezon „Odrodzenia” nabił 4 515 000 wyświetleń sezonu, 10 867 000 godzin oglądania oraz 652 000 000 obejrzanych minut. Dla porównania, 1. sezon w tym samym okresie osiągnął 8 357 000 wyświetleń sezonu, 24 000 000 godzin oglądania oraz 1 440 004 000 minut. Oznacza to blisko dwukrotny spadek (dokładnie 46 proc.) w liczbie wyświetleń i aż o 54 proc. w liczbie obejrzanych godzin na przestrzeni pięciu tygodni.
W wiarygodność tych danych można oczywiście powątpiewać, warto jednak zauważyć, że „Odrodzenie” nie trafiło do cotygodniowego zestawienia TOP 10 oryginalnych produkcji streamingowych Nielsena w tygodniu swojej premiery. A to jest już istotna sugestia.
Firma Luminate (dawniej Nielsen Music/MRC Data) to poważny gracz w branży analityki danych rozrywkowych. Ich metodologia - oparta m.in. na wspomnianych panelach telewizorów CTV i technologii ACR - jest standardem w tego typu estymacjach. Choć firmę uważa się za rzetelną i wiarygodną, trzeba pamiętać, że wciąż mówimy o próbkach statystycznych - nie znamy pełnej metodologii. Prawdę w gruncie rzeczy zna tylko Disney. My - być może - nie poznamy jej nigdy.
3. sezon jest już pewny - i realizowany - więc o kolejną partię odcinków nie musimy się martwić. Jeśli to na nim Marvel chciał poprzestać - temat i tak jest nieistotny. Jeśli jednak decydenci rozważali 4. serię, być może właśnie zaczęli podawać zasadność jej powstania w wątpliwość.
Serial obejrzycie w Disney+.
