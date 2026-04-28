Netflix rozegrał to dobrze. Ten serial to cudownie relaksująca rozrywka

Alternatywna jest również sama koszykówka, biorąc pod uwagę bardzo nieporadnie zrealizowane sceny boiskowych potyczek. Niewiele tu zatem realizmu sportowego. Nie szkodzi: wcale go nie potrzebujemy. „Rozgrywająca” to przede wszystkim komediodramat skupiony na specyficznym środowisku, w którym sama praca schodzi na dalszy plan - na pierwszym znalazły się natomiast równolegle prowadzone wątki grupy postaci. Podkreślę: wadliwych, nieraz wręcz dysfunkcyjnych, ale wiarygodnych i dobrze napisanych.



W 2. sezonie biuro zarządu pracuje na najwyższych obrotach, chcąc przebić się o krok dalej niż ostatnim razem, gdy Waves odpadli tuż przed finałem, przegrywając siódmy mecz serii. Łatwo nie będzie, tym bardziej, że oto po przerwie powraca brat Isli, Cam, który - mimo deklarowanej przemiany - potajemnie próbuje odzyskać kontrolę nad klubem, wykorzystując błędy siostry i manipulując rodziną. Ten wątek stanowi rdzeń sezonu, którym okazuje się walka o władzę zanurzona w rodzinnych toksynach.

Rozgrywająca, sezon 2. - opinia o serialu Netfliksa

„Rozgrywająca” - jako produkcja, która świadomie balansuje między lekkością sitcomu a dramatem obyczajowym osadzonym w świecie sportowego biznesu - była w porządku. A teraz jest lepsza. Waves są o krok od sukcesu, a Isla przestała być „przypadkową” szefową i wreszcie zaczyna funkcjonować jako pełnoprawna liderka pod nieustanną presją. 1. sezon ustawił ton: sport jest tu raczej dekoracją niż osią narracji, a sednem są relacje, konflikty i mechanizmy władzy w quasi-korporacyjnym świecie. W 2. serii jest podobnie, a nawet - jak to w sequelach bywa - więcej i bardziej.

Serial zyskał większą pewność narracyjną - twórcy jeszcze lepiej zrozumieli swoje postacie i pozwolili im działać w rytmie bardziej naturalnym, bez tłumaczenia wszystkiego widzowi (mniej ekspozycji, więcej wiary w odbiorcę, szanuję!). Chemia między członkami obsady robi robotę, a dialogi zachowują lekkość i popkulturową błyskotliwość. Scenarzyści pozostają też bardzo sprawni w łączeniu humoru z dramatem w ramach jednego odcinka, co dla mnie jest chyba największą wartością. Tym bardziej, że relacje między nimi się pogłębiły i nabrały wyrazistości.



No, ale skupmy się na postaciach, bo to one są sercem produkcji. Ci bohaterowie nieustannie funkcjonują w trybie kryzysowym - zdrady, fatalne pomysły, manipulacje - i wspaniale śledzi się ich zmagania, bo scenariusz nie idzie w tej sferze na łatwiznę. Dzieje się Okej, czasem aż za dużo: natłok (świetnych!) gościnnych występów i rozgałęzionych wątków czasem odbija się na rozwoju psychologicznym głównych postaci.



To mały problem. Dodajmy do tego kilku udanych nowych bohaterów w już i tak fantastycznej, świetnie obsadzonej ekipie oraz porażający urok Hudson w roli głównej i wspomniane już wartkie dialogi - efektem jest naprawdę sprawna, przystępna, satysfakcjonująca komedia. Oto wzorowy „comfort show”, serial, który ogląda się dla przyjemności bez dużego emocjonalnego ciężaru, ale z zaangażowaniem. Przyjemna rzecz. A zainteresowanie koszykówką nie jest wymagane!

Rozgrywająca 2 - obsada serialu

Kate Hudson – Isla Gordon

Justin Theroux – Cam Gordon

Brenda Song – Ali Lee

Drew Tarver – Sandy Gordon

Scott MacArthur – Ness Gordon

Fabrizio Guido – Jackie Moreno

Toby Sandeman – Marcus Winfield

Chet Hanks – Travis Bugg

Uche Agada – Dyson Gibbs

Max Greenfield – Lev Levenson

Jay Ellis – Jay Brown

Ray Romano – Norm Stinson

Ken Marino – Al Fleischman

Tommy Dewey – Magnus

Richa Moorjani – Aruna

Jake Picking – Tommy White

Blake Anderson – Leroy

Duby Maduegbunam – Benson

Aliyah Turner – Zoé Debay

Ike Barinholtz – Benny

Octavia Spencer – Diane Robichaux

Scott Speedman – Luke McShay

Nicole Richie – Nicole Vark

Oliver Hudson – Oliver McShay

Michał Jarecki 28.04.2026 18:49

