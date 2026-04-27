REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce

Bedoes zabrał głos po streamie charytatywnym, który zakończył się wczoraj późnym wieczorem. Raper zapowiedział, co dalej ze współpracami, ale przede wszystkim, w imieniu w swoim i Łatwoganga, zaapelował do mediów.

Anna Bortniak
REKLAMA

Wczoraj wieczorem zakończyła się 9-dniowa transmisja na żywo. Przez ten czas prowadził ją tiktoker Łatwogang, któremu udało się zjednoczyć całą Polskę i zmotywować do wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Lawinę pomocy zapoczątkował jednak singiel Bedoesa o tytule "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który powstał wraz z Mają Mecan i Cancer Fighters, i był puszczany w zapętleniu podczas streama.

Ostatniego dnia transmisji w mieszkaniu Łatwoganga pojawił się również Bedoes. To właśnie tiktoker i raper o godzinie 21:37 oficjalnie zamknęli zbiórkę, choć pierwotnie miała ona potrwać do 16:00. Emocje były wówczas spore, dlatego trudno było o wysnucie konstruktywnych wniosków. Dziś po południu głos zabrał Bedoes, który podzielił się z internautami wnioskami po minionym streamie i opowiedział, co dalej.

REKLAMA

Bedoes zabrał głos po transmisji na żywo. Zaapelował o nagłaśnianie akcji

Raper - w imieniu swoim i Łatwoganga - podziękował widzom, którzy wzięli udział w transmisji i dorzucili swoją cegiełkę do ostatecznej kwoty. Podkreślił, że nie chce żadnych podziękować, ponieważ wszyscy mieli swój wkład w gigantyczny sukces akcji. Zapowiedział, co dalej ze współpracami, które zarówno on, jak i Łatwo zawarli jeszcze przed akcją:

Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, który wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy.

Ponieważ w obecnej sytuacji sporo mediów chciałoby porozmawiać z Bedoesem i Łatwogangiem, raper odniósł się również do tej kwestii, apelując jednocześnie do dziennikarzy i dziennikarek:

Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media - nasz komentarz jest absolutnie zbędny. Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że RAK TO NIE WYROK. Bo tylko na tym nam zależy.

I dodał:

Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie i apelujemy o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem.

Na koniec zapowiedział, że, mimo zobowiązań, będzie wraz z Łatwo czuwał nad kwestiami finansowymi po zbiórce. Zapewnił, że dopilnują tego, by "każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem". W międzyczasie artysta podkreślił, że będzie pracował nad albumem wraz z podopiecznymi fundacji.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
27.04.2026 14:47
Tagi: akcje charytatywnebedoes
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA