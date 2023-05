Ile musisz zapłacić w knajpie, żeby dostać szklankę wody. Burza na gastronomicznym TikToku

Darmowa woda to praktyka powszechna za granicą, gdzie tak naprawdę można ją pić do woli. Natomiast w polskich restauracjach mała butelka wody wciąż figuruje w spisie napojów, a zapłacić za nią trzeba około 8 zł. I choć coraz częściej zdarza się, że lokale gastronomiczne w Polsce proponują już darmową wodę z kranu, to jednak w wielu nadal jest to rzecz, za którą trzeba zapłacić. A co w sytuacjach, kiedy woda jest po prostu niezbędna i chodzi jedynie o uprzejmość kelnera lub kelnerki?