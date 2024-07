Finalny zwiastun „Deadpool & Wolverine” to jakiś kosmos. Okej, tego się nie spodziewaliśmy

Scenariusz do widowiska napisali Rhett Reese i Paul Wernick, czyli twórcy odpowiedzialni za pierwsze dwie części, wspierani przez scenarzystę komiksowego Zeba Wellsa, Ryana Reynoldsa (jak przy każdej odsłonie) oraz, rzecz jasna, sam reżyser - Shawn Levy. W obsadzie poza głównym aktorem i Hugh Jackmanem pojawili się m.in. Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen, a wiele nazwisk zapewne odkryjemy dopiero podczas seansu.



Co wiemy o fabule? Nie tak wiele. Wolverine, pochodzący z alternatywnej rzeczywistości, gdzie nie udało mu się uratować X-Menów przed zagładą, spotyka Deadpoola, który zostaje zwerbowany przez Time Variance Authority (TVA) do ochrony multiversum​. Sam Pyskaty Najemnik, którego urodziny zostają przerwane przez oficerów TVA, dostaje szansę "zostania bohaterem wśród bohaterów". W międzyczasie, Wolverine zmaga się z własnymi demonami i przeszłością.



W obrazie pojawią się różne wersje Wolverine'a, w tym Old Man Logan oraz wersja z klasycznym strojem z komiksów. Główną antagonistką jest Cassandra Nova (Emma Corrin), siostra bliźniaczka Charlesa Xaviera, posiadająca zdolności telepatyczne i telekinetyczne​. "Deadpool & Wolverine" obiecuje wprowadzić nowe dynamiki do MCU, jednocześnie dostarczając widzom emocjonującą historię z elementami komedii i akcji. Czekamy.



Premiera filmu w kinach już 26 lipca.



