Uwielbiana kreskówka całkowicie zmieniła genezę Venoma. I mało kto teraz o tym pamięta

Heros podejmuje decyzję o dokładniejszym zbadaniu stroju dopiero wówczas, gdy nawiedza go koszmar. Zgłasza się do Reeda Richardsa (Mr Fantastic z Fantastycznej Czwórki) - ten informuje chłopaka, że ten kostium to żywa istota, a wówczas Spider-Man decyduje się go pozbyć. Nie jest to skutek jakiegokolwiek deprawującego wpływu symbionta - Parker po prostu przestraszył się koncepcji tego, że jego strój żyje własnym życiem. I uwaga: to sam Peter jest odpowiedzialny za wyzwolenie mrocznego oblicza symbionta. Gdy wraz z Reedem separuje symbionta, ten czuje się... odrzucony. To uczucie przeradza się w gniew; gdy Richards zamyka go w swoim laboratorium celem przeprowadzenia dalszych badań, w symbioncie rośnie żądza zemsty na Parkerze - jednocześnie zaś chce ponownie do niego dołączyć. W końcu ucieka, odnajduje chłopaka i namawia go na ponowne wejście w tę specyficzną relację. Dopiero później symbiont połączył się z Eddiem Brockiem - dzielili bowiem żal i obwinianiali Parkera.



Jak zatem widać, niszczący wpływ symbionta na bohatera pojawił się dopiero w „The Animated Series”, a konkretnie w trzyodcinkowym wątku „The Alien Costume” z 1995 r. I trzeba przyznać, że jest to pomysł znacznie ciekawszy, niż ten oryginalny.



