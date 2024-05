Lucas broni filmów Marvela i złośliwie punktuje Martina Scorsese

Ale o co w ogóle chodziło pierwotnie? Martin Scorsese w 2019 roku, podczas kampanii promocyjnej filmu „Irlandczyk”, realizowanej dla serwisu Netflix, w dość dosadny sposób skomentował filmy ze stajni Marvela. Stwierdził wówczas, że produkcje superbohaterskie nie zaliczają się do kategorii prawdziwego „kina”. Wielu innych twórców odebrało tę wypowiedź bardzo negatywnie. Pojawiły się głosy, że jest to stwierdzenie świadcząca o egocentryzmie. Jednak znaleźli się też tacy, którzy bronili reżysera i utożsamiali się z jego zdaniem. Artystyczny świat został podzielony na dwa obozy, ale do tej pory swojej opinii nie wyraził sam zainteresowany, czyli George Lucas. Mógł to przecież odebrać jak swego rodzaju personalny atak, gdyż sam przez lata tworzył produkcje, można powiedzieć, mniej przyziemne i mocno odbiegające od realności. Cisza trwała długo i nie zanosiło się na to, żeby miała zostać ona w najbliższym czasie przerwana. Aż do czasu, kiedy to padło jedno, proste pytanie.