Mamy pierwszy zwiastun filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". Jest postać Giancarlo Esposito

Pierwsze doniesienia na temat najnowszej odsłony "Kapitana Ameryki" pojawiły się pod koniec kwietnia 2021 r. - poinformowano wówczas, że prace nad produkcją już trwają, a w pisanie scenariusza zostali zaangażowani Malcolm Spellman i Dalan Musson. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się nieco ponad rok później i wtedy też okazało się, że za kamerą nowego "Kapitana" stanie Julius Onah. Od tej pory wiele się zmieniło, włączając w to kilkukrotne przesunięcie daty premiery, a także zmiany w obsadzie.



W połowie kwietnia do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu nowego "Kapitana Ameryki", a także opis zwiastuna, który został zaprezentowany na tegorocznym CinemaConie. Dowiedzieliśmy się wówczas, że Thaddeus "Thunderbolt" Ross (w tej roli Harrison Ford) został prezydentem Stanów Zjednoczonych, co przyczyniło się do poprawy stosunków z Kapitanem Ameryką. Jedna ze scen przedstawia powitanie Wilsona w Białym Domu i podziękowanie za jego bohaterską postawę, co skutkuje poleceniem zreformowania Avengersów. Wystąpienie prezydenta zostaje gwałtownie przerwane przez atak superżołnierzy z Isaiah Bradleyem na czele. Zwiastun, który trafił dziś do sieci, rozjaśnił już nieco więcej, a całą historię poznamy już niebawem w kinach.