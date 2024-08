Wesley Snipes w Księdze rekordów Guinessa. Wszystko przez rolę w "Deadpool & Wolverine"

Wesley Snipes po raz pierwszy pojawił się w roli Blade'a w filmie "Blade - Wieczny łowca" w 1998 r. Powrót do kultowej roli sprzed lat zapewnił mu pierwszy rekord w Księdze rekordów Guinessa, jakim jest najdłużej odgrywana postać w uniwersum Marvela. Co ciekawe, Snipes pobił w tej kategorii Hugh Jackmana - do tej pory to właśnie on mógł pochwalić się najdłuższą karierą aktorską pod względem odgrywania marvelowskiego bohatera, czyli Wolverine'a/Logana.