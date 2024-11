Czy żałuję, że tej sceny w filmie nie było? Nie, bo tak naprawdę nic do niego nie wnosi ponad to, co zobaczyliśmy w kinie. Klipy, których na stole montażowym nie wycięto, naprawdę dobrze zarysowały relację pomiędzy tymi postaciami. Mimo to fajnie było na chwilę wrócić do tej Pustki na Krańcu Czasu. No i nie powiem - nabrałem ochotę na kolejny seans. I o to Ryanowi Reynoldosowi chyba chodziło!