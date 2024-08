"Deadpool & Wolverine": film online. Kiedy premiera w VOD?

Takiego sukcesu jak "Deadpool & Wolverine" MCU dawno nie miało. Wiecie, co to oznacza? "Wydłużone okienko dystrybucyjne" - pewnie byście powiedzieli. Właśnie niekoniecznie. Choć oczywiście to od zarobków danego tytułu zazwyczaj zależy, kiedy go zobaczymy online, zasada ta zdaje się nie dotyczyć produkcji Marvela. "Ant-Man i Osa: Kwantomania" czy "The Marvels" były klapami, a na Disney+ trafiły jakieś trzy miesiące po swojej kinowej premierze. To samo tyczy się jednak "Strażników Galaktyki 3", którzy na wielkim ekranie okazali się hitem.