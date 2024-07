„Deadpool i Wolverine” - lista cameo. Którzy aktorzy wrócili do ról, a których zabrakło?

Loganem, którego Deadpool w końcu wybrał do pomocy w uratowaniu swojego uniwersum, okazał się kolejny, „najgorszy Wolverine”, który „zawiódł swój swiat”. To właśnie z nim trafił do Pustki z serialu „Loki”, gdzie spotkali masę wariantów znanych postaci i to nie tylko z serii o X-Menach. „Deadpool i Wolverine” to taki list miłosny do wszystkich starych ekranizacji Marvela.