W głowie się nie mieści, jak dobrym filmem jest "W głowie się nie mieści 2"

Najjaśniejszą (dosłownie) emocją jest oczywiście Radość, która zaraża swoim optymizmem swoich towarzyszy. Stara się, by Riley miała jak najwięcej dobrych wspomnień i aby to właśnie one były filarami jej tożsamości. Z biegiem czasu okazuje się jednak, żeby do prawidłowego funkcjonowania nastolatka potrzebuje także innych emocji, które są niezbędne na dalszych etapach jej życia, a które mogą z początku wydawać się antybohaterami tej historii. Zderzenie się z faktem, że każda emocja w naszym życiu jest istotna, to dobra lekcja nie tylko dla najmłodszych, ale i dla starszych widzów.