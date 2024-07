Okazało się bowiem, że trzeci film o Wadzie Wilsonie to nie „Deadpool 3” per se, tylko bardziej taki double feature tudzież crossover. Chociaż aktor wcielający się w Jamesa Howletta po dojrzałym „Loganie” już raz schował szpony (i twierdził, że na dobre!), to udało się go namówić na powrót do roli w „Deadpoolu i Wolverinie”. No i tym razem Hugh Jackman pojawił się wreszcie w ikonicznym żółtym wdzianku.