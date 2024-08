No i Ziemia-10005 ma teraz nową istotę prymarną! Nie jest jasne, czy chodzi tutaj o Deadpoola, Wolverine’a czy ich obu naraz, ale komunikat, jaki daje nam Disney, wydaje się czytelny: to uniwersum, w przeciwieństwie do tych, z których pochodzą bohaterowie filmów takich jak „Blade” czy „Daredevil”, którzy odeszli na dobre, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.



A co to oznacza dla przyszłości MCU? Mam kilka nowych hipotez związanych ze zmianą kierunku, jaki obrało studio i tym, co symbolizuje casting Roberta Downeya Jr-a oraz zmiana tytułu nadchodzącego filmu z „Avengers: The King Dynasty” na „Avengers: Doomsday”. To jednak temat na kolejny artykuł, w którym przyjrzę się również temu, co może się dziać w „Avengers: Secret Wars”.