Na Disney+ wchodzi świetny serial z mordobiciem w tle. Nokautuje widzów przy każdej okazji

Wschodni Londyn w "Tysiącu ciosów" składa się z mrocznych i brudnych zakamarków, gdzie o każdej porze dnia i nocy można spotkać oszustów, złodziei, albo nawet morderców. Zamieszkują go różnej maści przestępcy, włóczędzy i wyrzutki. To po prostu ludzie, którzy znaleźli się po złej stronie Tamizy i, nieważne jak bardzo się starają, nie mogą jej opuścić. Miasto staje się przez to pełnoprawnym bohaterem nadchodzącej opowieści. Żyje własnym rytmem, pulsuje przemocą i obietnicą szybkiego zarobku, wciągając niczym bagno. Jest po prostu cool, bo feminizm mierzy się w nim sprytem i złamanymi sercami absztyfikantów, a męskość udowadnia się gołymi pięściami w ringu.



Zasady rządzącymi światem przedstawionym poznajemy z perspektywy dwójki emigrantów. Przybyli do Londynu z wielkimi nadziejami, bo właściciel Zoo obiecał Hezekiahowi posadę poskramiacza lwów. A przynajmniej tak się bohaterowi wydawało, gdyż pazerny przedsiębiorca chce, aby Jamajczyk najpierw sam wszedł do klatki i robił za atrakcję dla widzów jako "dzikus z Afryki". Tutaj nikt nie ma dla nikogo litości. Każdy chce dorobić kosztem drugiej osoby i nawet kobietom w ciąży nie można ufać. Nagły poród na ulicy może się bowiem okazać okazją do okradzenia zebranych dookoła gapiów. Tak właśnie działa gang Czterdziestu Słonic pod wodzą Mary Carr.