Więcej rozpierduchy widz mógłby nie wytrzymać. Piszę to, zbierając szczękę z podłogi

Co prawda głównego bohatera łatwo powalić, ale kiedy nie traci przytomności po jednym uderzeniu deską, biega po ekranie i spuszcza łomot kolejnym przeciwnikom, jakby występował na arenie wrestlingowej. John Cena ma okazję zabłysnąć swoimi najlepszymi ruchami, kiedy rzuca, przerzuca i kopie każdego, kto staje mu na drodze. To eksces w najczystszej postaci. Do ekscesu sprowadza się cały charakter "Marine". Więcej tu bowiem pada strzałów niż słów, a wybuchów jest bodajże tyle, co suchych żartów. Dużo. Przez nadmiar akcji nie ma w filmie miejsca na nic innego. Stojący za kamerą John Bonito bezlitośnie pędzi ze swoją akcją do przodu, nie zważając na sens i logikę. Wyznaje jedną zasadę: ma być widowiskowo.