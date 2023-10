Gdy temperatura za oknem coraz niższa, warto opatulić się kocem w domu, sięgając po ulubione filmy i seriale od Disney +. W tym tygodniu polecane przez Disney+ propozycje to m.in. "Potwór we mnie", "Wilkołak nocą w kolorze" oraz drugi sezon serialu "Loki". No to zaczynamy.