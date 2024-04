Na Disney+ obejrzysz telewizję. Zaraz, co?

Disney nie próżnuje. Walka ze współdzieleniem kont, wielka fuzja z Hulu, a teraz to: ruch, na który nie zdecydował się jeszcze żaden ze streamingowych liderów. Już niedługo abonenci Disney+ będą mogli obejrzeć w serwisie całodobowo nadające kanały, emitujące różne produkcje należących do Disneya marek - np. Star Wars, Marvel, Pixar czy National Geographic. Użytkownicy będą mogli przeglądać je w poszukiwaniu interesujących ich treści, gatunków czy franczyz, wybierając pomiędzy akurat emitowanymi filmami czy serialami - w ten sposób platforma oferuje bardziej tradycyjne telewizyjne doświadczenie i zadowoli tych, którzy coś by obejrzeli, ale nie chce im się podejmować decyzji (to naprawdę częsty przypadek), albo po prostu lubią lubią, jak narzucony akurat przez program tytuł leci sobie gdzieś w tle.