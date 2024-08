Disney+ oficjalnie wypowiada wojnę współdzieleniu kont. Został tylko miesiąc

Zgadza się - wojna rozpocznie się już we wrześniu, a będzie to tuż przed podwyżką cen i wprowadzeniem kanałów telewizyjnych, o których informowaliśmy wczoraj. Disney+ zrobi wszystko, by osoby udostępniające konta musiały zapłacić więcej lub postawić na indywidualną subskrypcję.



Na tym właśnie oprze się nowa zasada: na pobieraniu dodatkowej opłaty za każdego użytkownika spoza gospodarstwa domowego. Cena takiego zabiegu nie jest jeszcze znana. Koncern rozpoczął już wysyłanie e-maili do swoich klientów, w których reklamuje swoje odpłatne udostępnianie, umożliwiające dodanie „bonusowego” widza. Warto wiedzieć, że Disney wprowadził pierwsze takie zmiany w życie już w czerwcu, testując je na wybranych krajach. Wygląda na to, że oczekiwania zostały spełnione.



Na koniec wakacji Iger planuje objąć nimi prawdopodobnie wszystkich abonentów. Przypomnę też, że już długie miesiące temu serwis informował o zmianach w regulaminie, które grożą sankcjami pokroju ograniczenia, zawieszenia lub nawet rozwiązania umowy, jeśli dzielenie się hasłem zostanie wykryte.