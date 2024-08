Netflix po cichu wycofał się z uniwersum Zacka Snydera. Współpraca reżysera z platformą zagrożona?

OK, mówimy tu o jednym weekendzie wyświetlania. To krótki czas. Jednakże w analogicznym okresie oryginalne wersje "Rebel Moon: Dziecko ognia" i "Rebel Moon: Zadająca rany" zdołały wdrapać się na szczyt globalnej topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Choć stały się hitami, widzowie, a przede wszystkim krytycy, mieli im wiele do zarzucenia. Druga część space opery to najgorzej oceniany film Zacka Snydera (17 proc. pozytywnych recenzji). Ewidentnie podważyło to zaufanie włodarzy platformy do reżysera.