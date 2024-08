Disney+ wprowadza zmiany. Zobacz, co przygotował

Specjalne kanały będą zatem działać na zasadzie podobnej do telewizji, z tą różnicą, że każdy z nich będzie dedykowany konkretnemu gatunkowi czy franczyzie - jak np. Star Wars czy Marvel. Funkcjonowanie tych kanałów w gruncie rzeczy oprze się na tej samej formule, z której korzysta np. Player.



A po co to komu, skoro skazuje widza na przypadkowe seanse o losowych porach, gdy tymczasem możemy wybrać sobie jakąkolwiek produkcję z biblioteki Disney+ w dowolnym momencie i po prostu ją sobie odpalić?



Chodzi o zaoferowanie bardziej tradycyjnego telewizyjnego doświadczenia i wyjście naprzeciw tym, którzy coś by sobie obejrzeli, ale nie chce im się podejmować decyzji, albo po prostu lubią, jak narzucony akurat przez program tytuł leci sobie gdzieś w tle. Wbrew pozorom są to częste przypadki, forma „ucieczki od wolności”, które to zjawisko (rzecz jasna - w nieco innych kontekstach) psychologia społeczna badała już w pierwszej połowie XX w.