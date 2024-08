W "Civil War" obserwujemy losy fotografki wojennej, która wraz z reporterem i młodą dziennikarką, przemierzają pogrążone w krwawej wojnie domowej Stany Zjednoczone, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem. Po drodze Alex Garland coraz bardziej uwydatnia absurd drążącego kraj konfliktu. Czemu jedni zabijają drugich? Żeby ci drudzy ich nie zabili. To samonakręcająca się spirala przemocy.



Choć Alexa Garlanda interesuje głównie mitologia Stanów Zjednoczonych, rozpad ich wartości, "Civil War" okazuje się filmem całkowicie uniwersalnym. Opowiada o bezsensie wojny i konfliktów na tle politycznym jako takich. To historia o ludzkim pędzie ku samozagładzie, którą reżyser estetyzuje wręcz do przesady. Mamy przez to do czynienia z produkcją wysmakowaną wizualnie. Uwodzącą swym wyglądem, pięknie skompowanymi kadrami. Przeraża i zachwyca jednocześnie, bo autodestrukcja jeszcze nigdy nie prezentowała się na ekranie tak wspaniale.



"Civil War" to produkcja wręcz wycieńczająca. Wymaga ciągłej i intensywnej pracy szarych komórek, ale w zamian oferuje niezapomniane doświadczenia. Tym właśnie jest ten film: doświadczeniem. Nie da się go oglądać z boku i bierze się w nim aktywny udział.



Więcej o nowościach VOD poczytasz na Spider's Web: