Serial eksploruje przy tym, podobnie jak wiele innych produkcji w ostatnim czasie, motyw multiwersum, ale nie jest on tutaj w centrum. Bohaterowie zdają sobie sprawę, że istnieją inne wszechświaty i nawet do nich okazjonalnie zaglądają, ale wieloświat jest przede wszystkim tłem służącym do tego, by uwypuklić relacje między nimi. No i to mi się podoba, tak samo jak i cały serial. Solidne 8 czarnych parasolek na 10.