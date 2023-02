Mocny tydzień na Disney+. Powiększają się uniwersa "Gwiezdnych wojen" i Spider-Mana

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Disney+ to przede wszystkim (ale nie tylko!) wielkie franczyzy. Na platformie znajdziemy chociażby animacje Disneya i Pixara. To dla dzieci. Dla starszych dzieci są natomiast "Gwiezdne wojny" i Marvel. W nadchodzącym tygodniu oba uniwersa poszerzą się o kolejne tytuły. I to nie byle jakie. W tym pierwszym wypadku powraca bowiem ten serial, w którym Pedro Pascal podróżuje z pewnym dzieciakiem. Nie, to nie jest "The Last of Us", tylko "The Mandalorian".



"The Mandalorian" był pierwszy. Przed nim nie było żadnego aktorskiego serialu ze świata "Gwiezdnych wojen". Ten kosmiczny western z przemierzającym galaktykę łowcą nagród przypadł do gustu tak widzom, jak i krytykom. Serca wszystkich podbił przede wszystkim Grogu - pieszczotliwie zwany Baby Yodą. Po (uwaga!) prawie trzech latach przerwy, w końcu zobaczymy, jak dalej potoczyły się ich losy.