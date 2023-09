Hit z Robinem Williamsem na Disney+. Co jeszcze warto obejrzeć w weekend?

Na pierwszy ogień idzie film "Zdjęcie w godzinę", dostępny od 8 września. Seymour Parrish pracuje od dwudziestu lat w punkcie fotograficznym w jednym z podmiejskich supermarketów. Nieśmiały i zamknięty w sobie, nie ma rodziny ani przyjaciół. Rekompensuje ten brak, traktując klientów utrwalonych na fotografiach jak swoich bliskich. Szczególne miejsce w jego sercu zajmuje młode, na pozór szczęśliwe małżeństwo: Nina i Will Yorkinowie, z kilkuletnim synem Jake'em. Gdy prawda o ich problemach dociera do Sy'a, jego obsesja przybiera na sile, zmuszając go do wkroczenia w życie swojej wyimaginowanej rodziny.