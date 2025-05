Disneylandy od Kalifornii po Szanghaj. Porównujemy wszystkie parki

To historyczna chwila - Disney postanowił podbić rynek rozrywki na Bliskim Wschodzie. Dla tamtejszych klientów szykuje coś ekstra, bo zgodnie z zapowiedziami w Abu Zabi postawi swój najbardziej zaawansowany technologicznie resort. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, więc na ten moment trudno przewidzieć, co to dokładnie może oznaczać. Według aktualnych planów mamy się o tym przekonać dopiero we wczesnych latach 30. XXI w. Czasu zatem jeszcze sporo.



Nie znaczy to jednak, że mamy uzbrajać się w cierpliwość. W końcu resortów rozrywki Disneya na świecie nie brakuje. Już teraz możemy się wybrać do jednego z sześciu takich przybytków, aby poczuć (nie tylko) bajkową magię i zbić piątkę z Myszką Miki.