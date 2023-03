Byłem w Marvel Avengers Campus w Disneylandzie. Wy też powinniście go odwiedzić

Sięgając w sklepie po ulubiony napój, zauważyłeś coś dziwnego? Coś nowego? W styczniu Coca-Cola i The Walt Disney Company rozpoczęły kampanię "The Multiverse Awaits - Coca-Cola and Marvel". Jej celem jest podniesienie poziomu rozrywki w domu. Oczywiście przy wykorzystaniu magii superbohaterów Marvela. Dlatego na puszkach i butelkach Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Cukru oraz Sprite pojawiły się logotypy superbohaterów: Kapitan Ameryka, Loki, She-Hulk, Iron Man, Czarna Pantera i Czarna Wdowa. Zawartość smakuje tak dobrze, jak zawsze, ale tych opakowań aż nie chce się po spożyciu wyrzucać. I dobrze. Na nich właśnie znajduje się twoja przepustka, a raczej szansa na wyjazd do paryskiego Disneylandu, gdzie czeka na ciebie nowo otwarty Marvel Avengers Campus. Jeśli klaskałeś, gdy Thor odcinał Thanosowi głowę, a potem łkałeś, patrząc, jak Iron Man umiera w "Końcu gry", jest to miejsce, w którym chciałbyś się znaleźć.



Marvel Avengers Campus to wręcz mekka wszystkich fanów Marvela. Tak jak w całym Disneylandzie, Myszka Miki narzuca w nim reżim dobrej zabawy. Tam po prostu nie da się spacerować ze skwaszoną miną. Nawet przy brzydkiej pogodzie jest przecież głośno, kolorowo i wesoło. Nieważne, jak wielkim ponurakiem jesteś na co dzień. Szybko dopuścisz do głosu rozentuzjazmowane, wewnętrzne dziecko. Nie ma innej opcji, bo przecież wstępujesz do znanego z filmów i seriali świata. Stajesz się kumplem ulubionych superbohaterów. Oni wpuszczają cię do swojej rzeczywistości i są na wyciągnięcie twojej ręki. I to dosłownie.