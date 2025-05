Disney odbudowuje superbohaterskie uniwersum Netfliksa. Jessica Jones powróci w serialu MCU

Właśnie jej nam brakowało. Jessicę Jones w wykonaniu Krysten Ritter widzowie poznali w 2015 roku za sprawą serialu Netfliksa, który doczekał się trzech sezonów. Superbohaterka pojawiła się też w crossoverze "The Defenders", gdzie razem z Daredevilem, Luke'iem Cage'em i Iron Fistem stawiała czoła potężnej organizacji znanej jako The Hand (ręka). Ta detektywka z niewyparzoną buzią, problemem alkoholowym i nadnaturalnymi zdolnościami cieszyła się sporą sympatią widzów. A potem zniknęła na wiele lat.



Disney zakończył superbohaterskie uniwersum Netfliksa, odbierając platformie licencje na uwielbiane postacie, aby móc je z czasem wprowadzić do MCU. Działo się to stopniowo. W "Mecenas She-Hulk" powrócił Matt Murdock, a w "Echo" mogliśmy ponownie spotkać Wilsona Fiska. I w końcu, dłuższą chwilę temu, obaj powrócili w ciepło przyjętym przez fanów i krytyków "Daredevilu: Odrodzeniu".