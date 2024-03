Premiera filmu "Diuna: Część druga" za nami. Kolejny epizod adaptacji prozy Franka Herberta w reżyserii Denisa Villeneuve'a zachwycił widzów, którzy tłumnie ruszyli do kin. Okazało się, że Kanadyjczyk przygotował dla nich kilka niespodzianek - jedną z nich jest występ Anyi Taylor-Joy, rozchwytywanej aktorki. Póki co była to niewielka rola, ale w przyszłości (to znaczy: w kolejnej odsłonie) okaże się znacznie istotniejsza. Kim jest Alia Atryda?