Reżyser "Diuny" nienawidzi swojego filmu. Dlaczego nie zamierza oglądać widowiska?

Denis Villeneuve nie jest pierwszym reżyserem, który postanowił zmierzyć się z epicką space operą Franka Herberta. Na długo przed nim wyzwania podjął Alejandro Jodorowsky. Jego ambicje rozciągały się od wykorzystania muzyki Pink Floydów do zatrudnienia Orsona Wellesa w roli Barona Harkonnena. Nie interesowała go wierna adaptacja oryginału. On chciał zrobić własną "Diunę". Wizja rozbiła się jednak o rzeczywistość. Projekt nigdy więc nie doszedł do skutku. To, co jemu się nie udało, zrobił David Lynch.



W dokumencie "Diuna Jodorowskiego" Alejandro Jodorowsky zdradza, że nie chciał oglądać "Diuny" Davida Lyncha. W końcu jednak wybrał się na nią do kina i bardzo się ucieszył. "Była okropna" - skomentował ją. Miał 100 proc. racji. Do jego opinii wielokrotnie już przychylał się sam reżyser. On do dzisiaj nie chce się przyznawać do swojego filmu.



Więcej o filmach science fiction poczytasz na Spider's Web: