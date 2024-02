Polujesz na bilety na "Diunę 2"? Wiemy, kiedy rusza przedsprzedaż

"Diunie 2", podobnie jak pierwsza część, nie miała szczęścia do daty premiery. Na jedynkę musieliśmy czekać niemal rok dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Początkowo planowano bowiem, że trafi na wielkie ekrany w listopadzie 2020 r., ale z powodu pandemii stało się to dopiero w październiku 2021 r. Koronawirus już co prawda nie kieruje naszym życiem, ale debiut dwójki również został przesunięty. Najpierw chciano ją wypuścić w październiku 2023 r., ale wtedy trwał przecież strajk aktorów i gwiazdy nie mogłyby promować tego wielkiego filmowego przedsięwzięcia.



Budżet "Diuny 2" wyniósł 165 mln dol. Za tę kwotę reżyser Denis Villeneuve wraz z armią scenografów i kostiumografów wykreował świat z prozy Franka Herberta. W bohaterów wcielają się natomiast same gwiazdy. Pierwsze skrzypce grają oczywiście Timothee Chalamet i Zendaya, ale prócz nich na ekranie zobaczymy jeszcze m.in. Rebeccę Ferguson, Josha Brolina, Javiera Bardema czy Florence Pugh - słowem: w obsadzie znalazł się każdy, kto w Hollywood jest kimś. Jak wypadają w swoich rolach? Dowiemy się jeszcze w tym miesiącu. W naszym kraju bowiem film będzie można obejrzeć już w dniu światowej premiery - 28 lutego. Dzień później trafi do regularnej dystrybucji.



Więcej o "Diunie 2" poczytasz na Spider's Web: