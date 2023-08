Nie tylko "Diuna 2" i "Władca Pierścieni". Zebraliśmy wszystkie premiery opóźnione przez strajk aktorów

Po niezbyt ciepło przyjętym przez fanów serialu Amazona, jeszcze w tym roku mieliśmy powrócić do Śródziemia za sprawą animowanego filmu wydanego pod szyldem Warner Bros. i New Line Cinema, którego akcja rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z "Hobbita" i 260 lat przed "Władcą Pierścieni". Miłośnicy twórczości J.R.R. Tolkiena już zacierali rączki na niezwykłą przygodę. Poczekają na nią dłużej niż sądzili, bo produkcja pojawi się dopiero pod koniec przyszłego roku - osiem miesięcy po pierwotnie planowanym terminie.



Premiera filmu miała odbyć się 12 kwietnia 2024 roku. Zamiast tego "Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" trafi na ekrany 12 grudnia 2024 roku.