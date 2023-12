"Diuna 2" to najdłuższy film w karierze reżysera, ale i tak liczyliście na więcej

Do premiery obrazu zostało nieco ponad 2,5 miesiąca. Wiemy już między innymi, że tematami przewodnimi obrazu będą „zemsta, miłość i ambicja”; reżyser potwierdził, że „jedynka” to zaledwie „przystawka”, za to „Part 2” to pełnoprawne danie główne. Obraz ma być znacznie większy i bardziej widowiskowy; zobaczymy w nim więcej granej przez Zendayę Chani. Filmowiec zapowiedział swój nadchodzący film jako wojenne widowisko, więc z pewnością sporo ekranowego czasu zajmą sceny batalistyczne. Co więcej, już w pierwszych minutach filmu szczęśliwcy mogli zobaczyć Christophera Walkena w roli Imperatora, który gra w szachy ze swoją córką.