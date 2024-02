„Diuna: Część 2” - recenzja bez spoilerów. Melanż musi płynąć

Obawiałem się, że Denisowi Villeneuve’owi drugi raz ta sama sztuka się nie uda, ale niepotrzebnie. „Diuna: Część 2” okazała się kolejnym strzałem w solidną dziewiątkę. Po premierze „Diuny” pisałem, że jeśli ktoś miałby obejrzeć w 2021 r. jeden film, to powinna być to właśnie ekranizacja książki Franka Herberta i trzy lata później mogę to samo powiedzieć o kontynuacji.



Oczywiście to nie jest jedynie zasługa samego reżysera, ale też ludzi, z którymi współpracował - w tym zwłaszcza charakteryzatorów i speców od efektów (specjalnych i praktycznych). Film nie tylko jest pełen pięknych i zapierających dech w piersiach ujęć, ale do tego jest na wskroś przemyślany. Każdy kadr ma tutaj cel i sens. Aktorzy również podeszli do swojej pracy profesjonalnie.



Czy to znane fanom pierwszej części twarze (w tym Timothee Chalamet jako Paul i Rebecca Ferguson jako jego matka), czy to zupełnie nowe, aktorzy tchnęli życie w swe postaci (i to samo można powiedzieć o złoczyńcach, zwłaszcza Feydzie Raucie). Dzięki ich staraniom wiarygodni i tacy… ludzcy - paradoksalnie nawet w przypadku, gdy mówimy o osobach dysponującymi nadnaturalnymi zdolnościami.