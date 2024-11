„Diuna: Proroctwo” to nowy serial HBO w ofercie serwisu Max, który rozgrywa się na 10 tys. lat przed narodzinami Paula Atrydy. Jest przy tym luźną ekranizacją spin-offów książkowego cyklu „Diuna” pióra Franka Herberta, które dopisał po latach we współpracy z Kevinem J. Andersonem jego syn, Brian Herbert. To zarazem prequel do filmów „Diuna” i „Diuna: Część II” w reżyserii Denisa Villeneuve.



Serial zaczyna się niedługo po Dżihadzie Butleriańskim, podczas którego ludzie wygrali wojnę z Myślącymi Maszynami. Od tego czasu w całym Imperium zakazane jest używanie zaawansowanych komputerów i robotów. W prologu obserwujemy, jak do władzy nad zakonem, który w przyszłości przekształci się w Bene Gesserit, dochodzi Valya Harkonnen. Potem mamy przeskok w czasie o aż trzy dekady.