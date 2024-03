Krytyka „Diuny” rośnie w siłę. Film przeinacza przesłanie Herberta i lekceważy wpływy arabskiej kultury

Z kolei Serena Rasoul, dyrektorka castingów i założycielka MA Casting, w rozmowie z „Variety” stwierdziła, że jest bardzo rozczarowana faktem, iż w obrazie nie obsadzono większej liczby aktorów z MENA: - To stracona szansa na uhonorowanie bogatej kultury i dziedzictwa tego regionu.



Sue Obeidi, dyrektor MPAC Hollywood Bureau, podziela to niezadowolenie, mówiąc o „zagadkowych” decyzjach producentów filmu. - Wydaje się to niewłaściwe, biorąc pod uwagę tło kulturowe tej historii - w efekcie filmowi brakuje dokładnego ukazania różnorodnego świata. Osłabia to integralność obrazu i wpływ kulturowy - mówi "Variety".